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Более 31 тонны лисичек отправят в Беларусь из Нижегородской области

Специалисты провели проверку на присутствие карантинных и некарантинных вредных организмов — в том числе насекомых‑вредителей и клещей.

В нижегородской лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердили безопасность крупной партии продукции. Об этом сообщили в организации.

По данным ФГБУ «ВНИИЗЖ», опубликованным 24 июля, в июле 2026 года лаборатория подтвердила безопасность свыше 31 тонны продукции. Товар предназначен для поставки на экспорт в Республику Беларусь.

Объектом исследования стали грибы: специалисты провели проверку на присутствие карантинных и некарантинных вредных организмов — в том числе насекомых‑вредителей и клещей. В ходе анализа нарушений не зафиксировано.

Ранее столицу Беларуси посетила делегация Нижегородского района. В ходе переговоров белорусская и нижегородская стороны сосредоточились на совместных направлениях сотрудничества.

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