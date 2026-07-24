Более 31 тонны лисичек отправят в Беларусь из Нижегородской области

В нижегородской лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердили безопасность крупной партии продукции. Об этом сообщили в организации.
По данным ФГБУ «ВНИИЗЖ», опубликованным 24 июля, в июле 2026 года лаборатория подтвердила безопасность свыше 31 тонны продукции. Товар предназначен для поставки на экспорт в Республику Беларусь.
Объектом исследования стали грибы: специалисты провели проверку на присутствие карантинных и некарантинных вредных организмов — в том числе насекомых‑вредителей и клещей. В ходе анализа нарушений не зафиксировано.
Ранее столицу Беларуси посетила делегация Нижегородского района. В ходе переговоров белорусская и нижегородская стороны сосредоточились на совместных направлениях сотрудничества.