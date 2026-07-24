В двух микрорайонах Перми 25 июля на сутки отключат воду

Водоснабжение отключат в двух микрорайонах Перми на сутки, сообщает компания «НОВОГОР-Прикамье».
Причиной стали масштабные работы по замене запорной арматуры на насосной станции «Северная» и сетях водопровода. С 10:00 25 июля до 10:00 26 июля вода не будет подаваться в микрорайоны Гайва и Заозерье.
Пока сети осушены, специалисты заменят 17 задвижек на станции и водопроводных сетях. На РНС-3 «Гайва» заменят одну задвижку. Также проведут чистку на станциях канализации «Мелитопольская», «Портовая» и «МВД».
В работах задействуют более 50 человек и около 10 бригад: сварщиков, слесарей, электромонтёров, водителей. Используют спецтехнику — фургоны, манипуляторы, илососы и кран-борт.
Жителей просят сделать запас воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам.