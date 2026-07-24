Соревнования по 3D‑пилотажу пройдут 1 августа в поселке Большое Козино

1 августа в загородном клубе «Авиатор» в посёлке Большое Козино Балахнинского района пройдут соревнования по 3D‑пилотажу в рамках Russian Extreme Flight Championship. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области. Старт соревнований намечен на девять часов утра.
В программе — выступления сборных клубов России, сборных нижегородских клубов и спортсменов, выступающих в личном зачёте. Участники продемонстрируют мастерство управления авиамоделями и поборются за высокие результаты в зрелищных дисциплинах 3D‑пилотажа.
Организаторы приглашают жителей и гостей региона поддержать участников и насладиться ярким авиационным праздником.
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