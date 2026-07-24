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Соревнования по 3D‑пилотажу пройдут 1 августа в поселке Большое Козино

Соревнования пройдут в рамках Russian Extreme Flight Championship.

1 августа в загородном клубе «Авиатор» в посёлке Большое Козино Балахнинского района пройдут соревнования по 3D‑пилотажу в рамках Russian Extreme Flight Championship. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области. Старт соревнований намечен на девять часов утра.

В программе — выступления сборных клубов России, сборных нижегородских клубов и спортсменов, выступающих в личном зачёте. Участники продемонстрируют мастерство управления авиамоделями и поборются за высокие результаты в зрелищных дисциплинах 3D‑пилотажа.

Организаторы приглашают жителей и гостей региона поддержать участников и насладиться ярким авиационным праздником.

Ранее сообщалось, что более 7 тысяч человек посетили Второй городской слёт будущих операторов БПЛА.

(6+).

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