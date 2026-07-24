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Как булавки на примерке: под Неманом девять аистов облюбовали черепичную крышу (фото)

Орнитологи говорят, что это абсолютно нормально.

В Неманском районе девять аистов присели отдохнуть на конёк черепичной крыши старинного амбара. Увиденным с «Клопс» поделились фотографы Наталья Фомина и Михаил Хромов.

Они рассказали, что необычные снимки удалось сделать вблизи заброшенного краснокирпичного здания. Фотографиями авторы поделилась в соцсетях. В комментариях посиделки сравнивали и со смотром мундира, и с родительским собранием, а калининградской художнице Татьяне Ляшук птицы в кадре Натальи Фоминой напомнили булавки на примерке.

Как пояснила «Клопс» орнитолог Юлия Гришанова, кандидат биологических наук и доцент БФУ им. Канта, — в кадре взрослые особи, их отличает тёмно-красный цвет клюва. Птицы просто присели отдохнуть, такое поведение для аистов абсолютно нормально.

На окраине Калининграда десятки аистов собрались на грандиозный банкет.

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