Как булавки на примерке: под Неманом девять аистов облюбовали черепичную крышу (фото)

Они рассказали, что необычные снимки удалось сделать вблизи заброшенного краснокирпичного здания. Фотографиями авторы поделилась в соцсетях. В комментариях посиделки сравнивали и со смотром мундира, и с родительским собранием, а калининградской художнице Татьяне Ляшук птицы в кадре Натальи Фоминой напомнили булавки на примерке.