В Народную программу «Единой России» внесли уже почти 3 млн предложений

Россияне прислали около 3 млн инициатив в новую Народную программу, которую разрабатывает партия «Единая Россия». Этот показатель превышает результат 2021 года, отмеченный при подготовке предыдущей программы. Сбор продолжается.
«Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», — отметил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на заседании Экспертного совета партии.
Эксперты проанализируют все поступившие предложения. На их основе будут определены итоговые положения новой Народной программы. Экспертная подготовка программного документа «Единой России» позволяет сохранить ее главную ценность — голос народа России, подчеркнул Председатель партии.
«Важнейшими приоритетами останутся помощь людям в самых сложных жизненных ситуациях, забота о старшем поколении. Будем активно заниматься внедрением передовых технологий для обеспечения эффективной работы государственных структур», — заявил Дмитрий Медведев.
Новая Народная программа должна содержать ответы на ключевые вызовы для России. В их числе — развитие регионов, поддержка бойцов СВО и их семей, развитие логистического и транспортного суверенитета страны, развитие малой мобильной энергетики для отдаленных территорий, усиление поддержки научно-технической политики в оборонной отрасли, развитие городской среды, транспорта и социальной инфраструктуры, обеспечение бесперебойных поставок вооружений и выполнение государственного оборонного заказа. Помощь участникам и ветеранам СВО — одна из главных тем, волнующих россиян.
«Вместе с Героями России, участниками специальной военной операции мы разрабатываем меры по поддержке ветеранов боевых действий. Нужно уделить пристальное внимание вопросам развития военного производства, обеспечения наших бойцов самым современным оружием», — отметил Дмитрий Медведев.
Будет продолжена деятельность по поддержке медицины и сферы образования. Отдельное внимание — вопросам городской среды, транспорта и социнфраструктуры. Много предложений посвящено развитию малых городов, обеспечению комфортной городской среды.
Герой России Евгений Поддубный подчеркнул, что уже сейчас очевиден основной контур Народной программы: «Он человекоцентричен. Ориентирован на поддержку человека, но и также направлен на укрепление суверенитета нашей страны. Это два наиболее необходимых сейчас направления».