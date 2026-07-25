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На КБЖД отменяют пригородные поезда 25−27 июля

Отменены рейсы между Слюдянкой и Байкалом в выходные и понедельник.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Администрация Иркутска предупредила пассажиров об отмене пригородных поездов на Кругобайкальской железной дороге.

— В связи с технологической необходимостью 25 и 26 июля не будут курсировать рейсы № 6801 и № 6802 по маршруту Слюдянка-1 — Байкал. Также 25 июля отменяется поезд № 6203, 26 июля — № 6204, а 27 июля — № 6201 и № 6202, — сообщили в пресс-службе администрации города Иркутск.

Таким образом, в ближайшие выходные и понедельник пригородное сообщение между Слюдянкой и Байкалом будет полностью прекращено.