В Пионерском гостья украла у знакомого 160 тысяч и потратила на алкоголь

Когда хозяин квартиры вышел в подъезд, гостья, зная, что в соседней комнате на столе лежит кошелек, похитила оттуда 160 тысяч рублей и скрылась. Мужчина обратился в полицию. Участковые задержали подозреваемую, она созналась и добровольно выдала 46 тысяч рублей, пояснив, что остальные деньги потратила на алкоголь в компаниях и увеселительных заведениях.