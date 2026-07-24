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В Пионерском гостья украла у знакомого 160 тысяч и потратила на алкоголь

В Пионерском полицейские задержали 45-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже крупной суммы денег. Инцидент произошел в квартире на улице Флотской, где женщина гостила у 53-летнего знакомого. Когда хозяин квартиры вышел в подъезд, гостья, зная, что в соседней комнате на столе лежит кошелек, похитила оттуда 160 тысяч рублей и скрылась. Мужчина…

Источник: Янтарный край

В Пионерском полицейские задержали 45-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже крупной суммы денег. Инцидент произошел в квартире на улице Флотской, где женщина гостила у 53-летнего знакомого.

Когда хозяин квартиры вышел в подъезд, гостья, зная, что в соседней комнате на столе лежит кошелек, похитила оттуда 160 тысяч рублей и скрылась. Мужчина обратился в полицию. Участковые задержали подозреваемую, она созналась и добровольно выдала 46 тысяч рублей, пояснив, что остальные деньги потратила на алкоголь в компаниях и увеселительных заведениях.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Женщине грозит наказание по статье «Кража».