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«Не было свидетельства о рождении, ребенку отказали в приеме в учреждение образования». Что произошло с родившей дома белоруской, которой пришлось делать ДНК-экспертизу, чтобы доказать родство с дочерью

Белоруске спустя годы пришлось доказывать родство с дочерью из-за домашних родов.

Источник: Комсомольская правда

Белоруске спустя годы пришлось доказывать родство с дочерью из-за домашних родов. Подробности приводит Государственный комитет судебных экспертиз.

В управление ГКСЭ по Гродненской области обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что родила дочь дома и не имеет справки из медицинского учреждения, а также свидетельства о рождении.

«Отсутствие надлежащих документов явилось причиной отказа в принятии ребенка в учреждение образования», — пояснили в ведомстве.

Проведенная ДНК-экспертиза подтвердила факт родства.

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