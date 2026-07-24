«Не было свидетельства о рождении, ребенку отказали в приеме в учреждение образования». Что произошло с родившей дома белоруской, которой пришлось делать ДНК-экспертизу, чтобы доказать родство с дочерью

Белоруске спустя годы пришлось доказывать родство с дочерью из-за домашних родов. Подробности приводит Государственный комитет судебных экспертиз.
В управление ГКСЭ по Гродненской области обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что родила дочь дома и не имеет справки из медицинского учреждения, а также свидетельства о рождении.
«Отсутствие надлежащих документов явилось причиной отказа в принятии ребенка в учреждение образования», — пояснили в ведомстве.
Проведенная ДНК-экспертиза подтвердила факт родства.
Ранее мы собрали громкие случаи установления отцовства в Беларуси по ДНК: один белорус перестал быть папой пятерых детей, другой стал отцом шестерых, третий нашел дочь спустя годы, а четвертый поймал бывшую на лжи.
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