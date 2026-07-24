Плату за вывоз мусора для нижегородских сельхозпредприятий решили не повышать

Также в ведомстве напомнили, что при создании нового места накопления ТКО юридическим лицам необходимо обратиться в орган местного самоуправления для включения контейнерной площадки в соответствующий реестр. После этого сведения об объекте вносятся в территориальную схему обращения с отходами через федеральную государственную систему без проведения общественных обсуждений.