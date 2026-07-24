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Плату за вывоз мусора для нижегородских сельхозпредприятий решили не повышать

В минэкологии пришли к выводу, что начисление платы исходя из площади объектов сельскохозяйственного назначения является неправомерным.

Источник: Нижегородская правда

Плату за вывоз мусора для сельхозпредприятий в Нижегородской области решили не повышать. Решение приняли по итогам рабочего совещания с участием региональных операторов, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона.

В минэкологии пришли к выводу, что начисление платы исходя из площади объектов сельскохозяйственного назначения является неправомерным. В результате региональные операторы отказались от перехода на новый порядок расчета и продолжат начислять плату по действующей схеме — исходя из количества сотрудников предприятия. Таким образом, увеличения платы для сельхозпроизводителей не произойдет.

Действующие нормативы накопления ТКО, утвержденные постановлением правительства Нижегородской области, не выделяют животноводческие фермы и другие объекты сельхозназначения в отдельную категорию. Поэтому для них применяется норматив, установленный для категории «Предприятия иных отраслей промышленности», который рассчитывается по численности работников.

Также в ведомстве напомнили, что при создании нового места накопления ТКО юридическим лицам необходимо обратиться в орган местного самоуправления для включения контейнерной площадки в соответствующий реестр. После этого сведения об объекте вносятся в территориальную схему обращения с отходами через федеральную государственную систему без проведения общественных обсуждений.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородские власти намерены провести переговоры с Wildberries по защите интересов местных поставщиков, которые могли пострадать из-за пожаров на складах маркетплейса после атак БПЛА.

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