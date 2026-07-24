Автоюрист разъяснил правила перевозки детей на заднем сиденье автомобиля

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Правила дорожного движения разрешают перевозить детей 7−11 лет на заднем сиденье как в удерживающем устройстве, так и со штатным ремнем безопасности, если их рост и вес позволяют это сделать, рассказал автоюрист Лев Воропаев.
«Перевозить на заднем сиденье такого ребенка можно с использованием либо детского удерживающего устройства, либо штатного ремня безопасности, если вес и рост маленького пассажира позволяют это сделать. Правила дорожного движения предоставляют право выбора при перевозке ребенка на заднем кресле автомобиля», — сказал Воропаев в беседе с 360.ru.
По словам автоюриста, на переднем сиденье для ребенка 7−11 лет обязательно требуется детское автокресло, которое подбирается по его росту и весу.