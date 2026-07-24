В Смоленской области снова выберут проекты для грантов в сфере туризма

Прием заявок на второй этап отбора проектов грантового конкурса в сфере туризма стартовал в Смоленской области. Средства будут предоставлены по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Первый этап отбора стартовал в марте этого года. По его итогам экспертное жюри одобрило 12 проектов из 22. Участниками второго этапа конкурса также могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации, зарегистрированные и реализующие свои проекты на территории Смоленской области.
В этом году расширены возможности грантовой поддержки. Теперь участники могут получить помощь в организации выставок и локальных праздничных мероприятий. Кроме того, события могут быть включены в общий календарь мероприятий, посвященных празднованию Дня города-героя Смоленска.
«Ждем новые интересные проекты, которые помогут сделать туристическую афишу Смоленской области еще более насыщенной и привлекательной для жителей и гостей региона», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Заявки принимаются до 14 августа включительно на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Более подробная информация о доступных направлениях поддержки размещена на сайте Министерства культуры и туризма Смоленской области.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.