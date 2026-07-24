В Красноярске на месте сгоревшей «Казачьей заставы» на Караульной горе может появиться новое кафе

На градостроительном совете Красноярска обсудили реконструкцию кафе на улице Степана Разина, рядом с Покровским парком. Ранее на этом месте находился ресторан «Казачья застава», который сгорел в 1988 году.
Новая концепция здания должна вписать его в существующую застройку. Однако территория имеет ограничения — она находится в охранной зоне часовни Параскевы Пятницы, объекта культурного наследия, пишет «ГрадВестник».
«Проектировщикам и заказчику рекомендовано доработать материалы в части более углубленного градостроительного анализа и точек восприятия объекта в панораме города, учесть планируемое развитие Покровского парка, выполнить эскизный проект в полном составе, включая генплан земельного участка», — рассказала Юлия Соловарова, руководитель Управления архитектуры — главный архитектор города.
Стилизованный под казачью заставу ресторан был одним из заметных компонентов Караульной горы в начале 1980-х годов.
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