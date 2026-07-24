В Ростове завели дело после массовой драки около рынка Темерник

В Ростове-на-Дону полицейские установили личности семи участников ночной драки в районе рынка «Восточный» (Темерник). Конфликт произошёл в ночь с 22 на 23 июля. Как сообщили в пресс‑службе ГУ МВД России по Ростовской области, всех участников конфликта доставили в отдел полиции.
Правоохранители выявили зачинщика потасовки — им оказался 24‑летний молодой человек, в настоящее время он задержан. Личности остальных участников инцидента продолжают устанавливать.
По факту драки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое группой лиц»). Расследование продолжается. Поводом для начала проверки стали публикации в соцсетях: очевидцы сообщали, что в драке участвовали порядка десяти человек; причины конфликта пока не установлены.