В Ростове завели дело после массовой драки около рынка Темерник

В Ростове-на-Дону полицейские установили личности семи участников ночной драки в районе рынка «Восточный» (Темерник). Конфликт произошёл в ночь с 22 на 23 июля. Как сообщили в пресс‑службе ГУ МВД России по Ростовской области, всех участников конфликта доставили в отдел полиции.