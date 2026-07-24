Эксперт: подрыв «Северных потоков» могут не признать терактом

«Под давлением политиков суд может решить, что подрыв был связан с военным конфликтом на Украине, поэтому атака была направлена против России, а не Германии. Но забегать вперед не стоит, надо выждать окончания расследования. Важно, определит ли суд подрыв как терроризм или просто диверсию. От этого зависит дальнейший исход», — заявил собеседник NEWS.ru.