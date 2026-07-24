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Эксперт: подрыв «Северных потоков» могут не признать терактом

Немецкий суд может не признать подрыв газопроводов «Северные потоки» терактом. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал политолог Александр Рар. Он считает, что в ФРГ инцидент способны переквалифицировать в диверсию, связанную с военным конфликтом на Украине.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам эксперта, немецкая прокуратура доведет дело гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого обвиняют в причастности к подрыву, до конца. Судебный процесс, скорее всего, состоится. Но каким будет вердикт, пока неясно.

«Под давлением политиков суд может решить, что подрыв был связан с военным конфликтом на Украине, поэтому атака была направлена против России, а не Германии. Но забегать вперед не стоит, надо выждать окончания расследования. Важно, определит ли суд подрыв как терроризм или просто диверсию. От этого зависит дальнейший исход», — заявил собеседник NEWS.ru.

Ранее адвокат украинца Никола Канестрини сообщил, что диверсия на газопроводах «Северные потоки» была совершена по указанию украинских государственных органов. По его словам, такой позиции придерживается прокуратура Германии. Он подчеркнул, что для подобных подозрений есть достаточные основания.

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