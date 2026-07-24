Австралийцы проплыли 18 км на самодельном плоту с деревянным туалетом

Австралийцы Алекс Крейг и Пол Грэм пересекли пролив между материком и островом Кенгуру на крошечном самодельном плоту. Они не только переправились сами, но и перевезли уличный туалет, похожий на дачные кабинки. По пути устроили «морской пикник» — взяли гриль и мясо.
Алексу нужно было установить туалет на своем участке на острове Кенгуру — третьем по величине острове Австралии после Тасмании и Мелвилла.
Остров Кенгуру расположен к юго-западу от австралийского побережья. Кратчайшее расстояние до материка — 18,25 км. Между Кейп-Джервисом и Пеннишо курсирует паром Sealink. Проезд для пассажира стоит 49 австралийских долларов (около 2700 рублей), а перевозка машины, фургона или дома на колесах — от 99 до 144 долларов, при этом все пассажиры должны купить отдельные билеты. Цена зависит от даты и загрузки.
Готовые туалеты оказались дорогими, поэтому друзья построили кабинку в стиле «олдскул» своими руками. Но доставить её на остров было непросто: паромная компания запросила за перевозку санузла более 2000 австралийских долларов (около 110 тысяч рублей), что примерно равно недельному заработку среднего жителя Аделаиды до вычета налогов. Ребята пожалели денег и проявили смекалку.
Они соорудили плот из пустых металлических бочек, установили мотор мощностью 9,9 лошадиной силы, погрузили туалет и отправились в путь.
«Это была авантюрная затея», — признался Пол местному изданию 891 ABC Adelaide.
Опасность заключалась в коварном участке пролива — даже опытные рыбаки, включая Пола и Алекса, которые не раз ловили там тунца, выходят на воду с осторожностью. Поэтому друзья тщательно выбирали момент: ждали подходящего ветра, прилива и спокойной воды.
«Это выглядит глупо и безумно, но мы старались все рассчитать как могли», — говорят путешественники. Скучать не пришлось: на борту нашлось место и для гриля — истинные австралийцы даже в спартанских условиях пожарили мясо. Для «оззи» такие обеды с видом на океан — часть национальной культуры.
В мире есть 10 необычных общественных туалетов: среди них сурово-высокогорные кабинки, интеллигентное «кафе-восьмиугольник» и исландский «арт-объект» с горячим душем, но без стен.