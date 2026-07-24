Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Австралийцы проплыли 18 км на самодельном плоту с деревянным туалетом

Зачем они предприняли опасное путешествие на остров Кенгуру?

Источник: Mr Boat Ramp

Австралийцы Алекс Крейг и Пол Грэм пересекли пролив между материком и островом Кенгуру на крошечном самодельном плоту. Они не только переправились сами, но и перевезли уличный туалет, похожий на дачные кабинки. По пути устроили «морской пикник» — взяли гриль и мясо.

Алексу нужно было установить туалет на своем участке на острове Кенгуру — третьем по величине острове Австралии после Тасмании и Мелвилла.

Остров Кенгуру расположен к юго-западу от австралийского побережья. Кратчайшее расстояние до материка — 18,25 км. Между Кейп-Джервисом и Пеннишо курсирует паром Sealink. Проезд для пассажира стоит 49 австралийских долларов (около 2700 рублей), а перевозка машины, фургона или дома на колесах — от 99 до 144 долларов, при этом все пассажиры должны купить отдельные билеты. Цена зависит от даты и загрузки.

Готовые туалеты оказались дорогими, поэтому друзья построили кабинку в стиле «олдскул» своими руками. Но доставить её на остров было непросто: паромная компания запросила за перевозку санузла более 2000 австралийских долларов (около 110 тысяч рублей), что примерно равно недельному заработку среднего жителя Аделаиды до вычета налогов. Ребята пожалели денег и проявили смекалку.

Они соорудили плот из пустых металлических бочек, установили мотор мощностью 9,9 лошадиной силы, погрузили туалет и отправились в путь.

Вместо 45 минут на пароме путешествие заняло четыре часа.

«Это была авантюрная затея», — признался Пол местному изданию 891 ABC Adelaide.

Опасность заключалась в коварном участке пролива — даже опытные рыбаки, включая Пола и Алекса, которые не раз ловили там тунца, выходят на воду с осторожностью. Поэтому друзья тщательно выбирали момент: ждали подходящего ветра, прилива и спокойной воды.

«Это выглядит глупо и безумно, но мы старались все рассчитать как могли», — говорят путешественники. Скучать не пришлось: на борту нашлось место и для гриля — истинные австралийцы даже в спартанских условиях пожарили мясо. Для «оззи» такие обеды с видом на океан — часть национальной культуры.

В мире есть 10 необычных общественных туалетов: среди них сурово-высокогорные кабинки, интеллигентное «кафе-восьмиугольник» и исландский «арт-объект» с горячим душем, но без стен.