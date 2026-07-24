Австралийцы проплыли 18 км на самодельном плоту с деревянным туалетом

Остров Кенгуру расположен к юго-западу от австралийского побережья. Кратчайшее расстояние до материка — 18,25 км. Между Кейп-Джервисом и Пеннишо курсирует паром Sealink. Проезд для пассажира стоит 49 австралийских долларов (около 2700 рублей), а перевозка машины, фургона или дома на колесах — от 99 до 144 долларов, при этом все пассажиры должны купить отдельные билеты. Цена зависит от даты и загрузки.