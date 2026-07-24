Спикер Воронежской облдумы Юрий Матузов рассказал о новых получателях бесплатной юрпомощи

Право на юридическую помощь за счет государства предоставили в регионе гражданам, входящим в мобилизационный резерв, и членам их семей. Норму одобрили на заседании Воронежской областной Думы.
Законопроект был разработан по поручению оперативного штаба региона, чтобы повысить доступность правовой поддержки для военнослужащих резерва и их родных.
Теперь право на бесплатную консультацию, составление документов и представительство в судах имеют граждане России, заключившие контракт с Министерством обороны о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, а также члены их семей. Гарантии действуют на весь период пребывания в резерве.
— Мы понимаем, что в период нахождения в резерве у военнослужащих и их семей могут возникать вопросы, связанные с трудовыми, социальными и иными правоотношениями. Наша задача — сделать так, чтобы квалифицированная юридическая помощь была для них максимально доступной и оперативной, избавив от лишних бюрократических барьеров, — отметил председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов.
В текущем созыве региональный парламент уже расширял возможности участников СВО и членов их семей при получении бесплатной юридической помощи. В дополнение к правовому консультированию и составлению юридических документов по ряду вопросов (что предусмотрено федеральным законодательством) региональным актом им был гарантирован бесплатный представитель в судах, государственных и муниципальных органах и организациях.