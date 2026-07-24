В калининградском Следкоме заявили о росте подростковой преступности по тяжким составам

«К сожалению, мы фиксируем сейчас рост преступности несовершеннолетних, он наблюдается в том числе по тяжким и особо тяжким составам. Это характерно не только для нашего региона, мы не исключение здесь, к сожалению, это и по стране в целом тенденция характерна», — заявил Канонеров.