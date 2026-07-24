Летний интенсив «Мастерская Профессионала» стартовал в Тюмени

«Наша цель — показать школьникам, что профессия — это не просто набор навыков, а возможность создавать, менять пространство вокруг себя и быть востребованным специалистом. Через выполнение социального заказа ребята учатся решать прикладные задачи и понимать ценность своего труда», — отметил руководитель летнего интенсива, советник директора по воспитанию Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Георгий Семенов.