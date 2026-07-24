Летний интенсив «Мастерская Профессионала» стартовал в Тюмени

Профориентационный интенсив «Мастерская Профессионала» запустили 20 июля в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства. Обучение организовано по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в учебном заведении.
Интенсив продлится до 29 июля. В первый день программы для участников и их родителей провели экскурсию по мастерским техникума, познакомив с возможностями освоения востребованных профессий. Особое внимание было уделено программе «Первая Профессия», которая позволяет школьникам уже на ранних этапах получить практические навыки.
«Наша цель — показать школьникам, что профессия — это не просто набор навыков, а возможность создавать, менять пространство вокруг себя и быть востребованным специалистом. Через выполнение социального заказа ребята учатся решать прикладные задачи и понимать ценность своего труда», — отметил руководитель летнего интенсива, советник директора по воспитанию Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Георгий Семенов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.