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Осужденного на 24 года экс-лидера азербайджанской диаспоры на Урале этапируют в Красноярский край

Бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского, осужденного в Екатеринбурге по нескольким тяжким уголовным статьям, этапируют в колонию Красноярского края.

Бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского, осужденного в Екатеринбурге по нескольким тяжким уголовным статьям, этапируют в колонию Красноярского края. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на несколько независимых источников.

По данным издания, документы на этапирование Шихлинского-старшего и братьев Сафаровых были подписаны 17 июля. Их, предположительно, направят для отбывания наказания в Красноярский край. Сын Шахина Шихлинского Мутвалы, по данным источников, будет отбывать срок в Свердловской области. Его этапировали в исправительную колонию № 53 в Верхотурье.

В апреле суд признал Шахина и Мутвалы Шихлинских виновными по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Шихлинский-старший получил 9 лет колонии строгого режима, его сын — 8 лет колонии общего режима. Кроме того, Шахин Шихлинский был осужден по делу о причастности к организации покушения и убийства. С учетом этого приговора его итоговый срок составил 24 года лишения свободы.

Дело получило широкий резонанс после операции силовиков против представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Во время рейдов погибли братья Зияддин и Хусейн Сафаровы, несколько человек были задержаны. Позже против части фигурантов возбудили уголовные дела, в том числе о применении насилия к представителю власти.