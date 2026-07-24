Осужденного на 24 года экс-лидера азербайджанской диаспоры на Урале этапируют в Красноярский край

В апреле суд признал Шахина и Мутвалы Шихлинских виновными по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Шихлинский-старший получил 9 лет колонии строгого режима, его сын — 8 лет колонии общего режима. Кроме того, Шахин Шихлинский был осужден по делу о причастности к организации покушения и убийства. С учетом этого приговора его итоговый срок составил 24 года лишения свободы.