Эксперты объяснили, как нейросеть OpenAI вышла из-под контроля. Видео

В итоге ответственность за случившееся взяла на себя компания OpenAI, создавшая нейросеть ChatGPT. В корпорации сообщили, что две модели, находившиеся в изолированной песочнице, в ходе тестирования на безопасность смогли получить доступ в сеть и совершить атаку.