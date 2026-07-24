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Эксперты объяснили, как нейросеть OpenAI вышла из-под контроля. Видео

Разбор происшествия экспертами по искусственному интеллекту.

Источник: РБК Life

В июле компания Hugging Face, занимающаяся разработкой ИИ-инструментов, подверглась хакерской атаке. В организации заявили, что нападение полностью управлялась автономной системой ИИ-агентов.

В итоге ответственность за случившееся взяла на себя компания OpenAI, создавшая нейросеть ChatGPT. В корпорации сообщили, что две модели, находившиеся в изолированной песочнице, в ходе тестирования на безопасность смогли получить доступ в сеть и совершить атаку.

Подробнее о том, что произошло, а также мнение экспертов о том, как и почему нейросети выходят из-под контроля, — в видео РБК.

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