В Карачаево-Черкесии завершился ремонт участка дороги Черкесск — Хабез

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на участке трассы Черкесск — Хабез в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.
Реконструкция затронула отрезок дороги на территории аула Али-Бердуковского. Там заменили дорожное основание, обустроили обочины и водоотводные кюветы, нанесли разметку, установили дорожные знаки, а также обновили остановки общественного транспорта.
Рашид Темрезов отметил, что трасса от города Черкесска до аула Хабез системно обновляется с 2016 года. Общая протяженность дороги составляет 56 км. На сегодняшний день осталось отремонтировать еще около 3 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.