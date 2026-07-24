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В Карачаево-Черкесии завершился ремонт участка дороги Черкесск — Хабез

Там заменили дорожное основание, обустроили обочины и водоотводные кюветы.

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на участке трассы Черкесск — Хабез в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Реконструкция затронула отрезок дороги на территории аула Али-Бердуковского. Там заменили дорожное основание, обустроили обочины и водоотводные кюветы, нанесли разметку, установили дорожные знаки, а также обновили остановки общественного транспорта.

Рашид Темрезов отметил, что трасса от города Черкесска до аула Хабез системно обновляется с 2016 года. Общая протяженность дороги составляет 56 км. На сегодняшний день осталось отремонтировать еще около 3 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.