Писатели ЛНР посетили Нижний Новгород и рассказали о своем творчестве

«Для нас важно, чтобы нижегородцы смогли подробно познакомиться с литературой Луганщины, почувствовать дух патриотизма и выносливости “Молодой Гвардии”, в составе которой юноши и девушки помогали Советской армии и боролись за победу», — подчеркнула она.