Писатели ЛНР посетили Нижний Новгород и рассказали о своем творчестве

Писатели Луганской народной республики Людмила Гонтарева и Александр Сигида посетили Нижний Новгород 23 июля. На площадке Центра Пешков они провели для жителей и гостей города творческую встречу (12+), которую посетил корреспондент ИА «Время Н».
Встреча состоялась при поддержке члена правления НРО Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», руководителя литературного направления нижегородского Центра Пешков, поэта Владимира Безденежных в рамках проекта «Голоса героев» (12+).
Луганские писатели рассказали собравшимся о своем творчестве и представили книги, которые повествуют о событиях конфликта на Донбассе. Среди них: «Записки военнопленного» (12+), «Над пропастью неба» (12+), произведения, напечатанные в альманахах, таких как «Российский колокол» (12+), «Молодая гвардия» (12+), «Территория слова» (12+).
По словам Людмилы Гонтаревой, многие произведения изданы в сборнике по итогам фестиваля поэзии «Муза Новороссии» (12+), который был поддержан Президентским фондом культурных инициатив (ПФКИ).
«Для нас важно, чтобы нижегородцы смогли подробно познакомиться с литературой Луганщины, почувствовать дух патриотизма и выносливости “Молодой Гвардии”, в составе которой юноши и девушки помогали Советской армии и боролись за победу», — подчеркнула она.
Ранее Союз писателей России объявил конкурс (12+) литературных инициатив для поддержки проектных идей в области литературы по всей стране. Участие открыто и для жителей Нижегородской области. Победители получат возможность представить доработанные проекты на «Форуме организаторов литературного процесса» в Москве и получить профессиональные рекомендации.