Под Воронежем ввели режим ЧС для устранения последствий атаки дронов 23 июля

Вчера утром губернатор Александр Гусев опубликовал данные об уничтожении 36 беспилотников над Воронежем и шестью муниципалитетами региона. По его словам, из-за падения БПЛА в пригороде облцентра произошел пожар в частном доме. Там погиб трехлетний мальчик, его родители получили ранения. В том же районе пострадал 19-летний парень. Госпитализация никому не потребовалась.