Свыше 9 тысяч семей в Петербурге воспользовались новыми мерами поддержки

«Поддержка семей — всегда в центре внимания правительства Петербурга. Помощь города востребована и находит своих адресатов. Мы первыми в России сделали все государственные детские сады бесплатными. Региональный материнский капитал у нас предоставляется не только на третьего, но и на каждого следующего ребенка», — отметил глава города Александр Беглов.