Свыше 9 тысяч семей в Петербурге воспользовались новыми мерами поддержки

Шесть новых мер поддержки по нацпроекту «Семья» реализуются с 2025 года в Санкт-Петербурге. За первое полугодие 2026 года ими воспользовались более девяти тысяч семей, сообщили в городском комитете по социальной политике.
«Поддержка семей — всегда в центре внимания правительства Петербурга. Помощь города востребована и находит своих адресатов. Мы первыми в России сделали все государственные детские сады бесплатными. Региональный материнский капитал у нас предоставляется не только на третьего, но и на каждого следующего ребенка», — отметил глава города Александр Беглов.
В частности, родители активно пользуются услугами пунктов проката предметов первой необходимости для детей до двух лет — такую поддержку от города получили 7819 семей. Еще 290 семей воспользовались услугой «социальная няня», а 13 студенческих семей посещали комнату матери и ребенка и группу кратковременного пребывания детей, созданные на базе Санкт‑Петербургского государственного института психологии и социальной работы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.