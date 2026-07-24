Санавиация Новосибирской области за полгода совершила более 100 вылетов

«За шесть лет работы санитарная авиация стала неотъемлемой частью оказания экстренной помощи в регионе. При инфаркте или инсульте, при тяжелых травмах после ДТП вертолет позволяет нам сократить время транспортировки пациента. Это то самое “золотое окно”: чем быстрее доставили пострадавшего в специализированный центр оказания высокотехнологичной помощи, тем выше шанс на благоприятный исход», — подчеркнул министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.