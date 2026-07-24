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Санавиация Новосибирской области за полгода совершила более 100 вылетов

Медики эвакуировала 211 пациентов в тяжелом состоянии.

Специалисты санитарной авиации в Новосибирской области за первые 6 месяцев 2026 года совершили 109 вылетов. Подобная работа проводится по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации главы и правительства региона.

«За шесть лет работы санитарная авиация стала неотъемлемой частью оказания экстренной помощи в регионе. При инфаркте или инсульте, при тяжелых травмах после ДТП вертолет позволяет нам сократить время транспортировки пациента. Это то самое “золотое окно”: чем быстрее доставили пострадавшего в специализированный центр оказания высокотехнологичной помощи, тем выше шанс на благоприятный исход», — подчеркнул министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.

Районами-лидерами, куда было совершено наибольшее число вылетов, в этом году стали Татарский, Куйбышевский и Карасукский. Всего за первое полугодие санавиация эвакуировала 211 пациентов в тяжелом состоянии — 165 взрослых, 22 ребенка и 24 младенца.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.