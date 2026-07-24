На дорогах Красноярска в выходные пройдет рейд «Скрытый патруль»

В предстоящие выходные, 25 и 26 июля, автоинспекторы Красноярска усилят контроль на дорогах. Как сообщила пресс-служба ведомства, особое внимание сотрудники уделят загородным трассам: «скрытые патрули» будут выявлять опасные маневры, прежде всего — выезд на полосу встречного движения.