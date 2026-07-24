Россияне рассказали, какие подарки любят дарить и получать больше всего

Почти половина опрошенных россиян (48%) тратят на подарок от 1000 до 5000 ₽, еще 31% — от 5000 до 15 тыс. руб. При этом большинство россиян хотели бы получить в подарок полезные в быту вещи. Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитиками социальной сети «Одноклассники» и «Новости Mail». Они имеются распоряжении РБК Life.
Опрос прошел в рамках интерактивного спецпроекта «Народная карта подарков», который организовали ОК и «Новости Mail». В нем приняли участие более 13 тыс. человек более чем из 50 регионов России. Аналитики выяснили, какие подарки чаще выбирают жители разных регионов страны и в чем заключаются особенности их привычек в дарении.
Большинство участников опроса подходят к выбору подарка заранее и стараются избегать спонтанных покупок. Так, 63% респондентов покупают подарок за несколько недель до события, а еще 30% делают это за 2−3 дня до праздника. В сумме около 93% опрошенных стараются не откладывать выбор подарка на последний момент.
Для более чем половины россиян выбор подарка представляет собой приятную заботу, а не обязанность, — так ответили 52% участников опроса. При этом многие респонденты ценят практичность: 60% хотели бы получить в подарок вещи, полезные в быту. Еще 23% предпочли бы получить деньги, а 13% выбрали бы подарок-впечатление.
Интересно, что отношение к вишлистам у россиян в целом положительное. При этом большинство опрошенных (70%) с радостью принимают подарок, которого не было в списке желаний: они отмечают, что главное в этом деле — внимание и забота дарителя. 79% респондентов готовы дарить подарок строго по вишлисту, поскольку считают это самым удобным и надежным способом угадать с выбором.
Традиции дарения подарков различаются в зависимости от федерального округа России. В Северо-Западном округе жители реже дарят деньги и больше ценят сам жест внимания, а совместное времяпрепровождение в качестве подарка здесь ждут чаще, чем в других регионах. В Северо-Кавказском округе более половины свадебных подарков составляют деньги, почти в каждом третьем случае на 23 февраля дарят парфюм.
Жители Центрального округа чаще других хотят получить в подарок гаджеты. На Урале жители чаще дарят подарки без особого повода и больше внимания уделяют красивой упаковке. В Сибири самым «сладким» праздником оказался Новый год — сладости под елку здесь кладут чаще, чем в других округах.
На Дальнем Востоке особенно ценят подарки, сделанные своими руками, и чаще других дарят их на новоселье. В Приволжском округе выше всего ценят практичные и полезные подарки, а в Южном округе жители дарят подарки на свадьбах заметно чаще, чем в среднем по стране.
Как россияне обходятся с подарками от бывших партнеров.
Более ранний опрос, проведенный аналитиками дейтинг-сервиса Twinby и ювелирного холдинга Sokolov, показал, что каждый третий россиянин носит украшения от экс-партнеров. Подавляющее большинство опрошенных уверены: подарки от бывших — это просто вещи и пользоваться ими нормально как самому, так и партнеру.
При этом сильнее всего россияне привязываются к практичным вещам. Чаще всего после расставания люди готовы оставить себе технику и гаджеты (72%), крупные подарки вроде автомобиля или квартиры (62%), предметы роскоши (56%), украшения (56%) и вещи для повседневного использования (56%).
Почти треть опрошенных россиян (26%) убирают подарки бывших подальше, но не выбрасывают. Радикальные решения встречаются значительно реже: 21% избавляются от подарков сразу, 13% продают их или сдают в ресейл, 10% возвращают, а еще 10% уничтожают их.
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