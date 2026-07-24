Россияне рассказали, какие подарки любят дарить и получать больше всего

Интересно, что отношение к вишлистам у россиян в целом положительное. При этом большинство опрошенных (70%) с радостью принимают подарок, которого не было в списке желаний: они отмечают, что главное в этом деле — внимание и забота дарителя. 79% респондентов готовы дарить подарок строго по вишлисту, поскольку считают это самым удобным и надежным способом угадать с выбором.