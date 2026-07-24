Бастрыкин заинтересовался травмами туристов в Красноярском крае

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ненадлежащего оказания туристических услуг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Красноярском крае во время похода один из участников получил травмы от удара молнии. Организаторы не отменили маршрут, несмотря на непогоду, а сопровождающий группу отсутствовал в реестре инструкторов-проводников.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске мужчина выстрелил в ногу прохожему во время конфликта.