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Бастрыкин заинтересовался травмами туристов в Красноярском крае

Один из туристов получил травму от удара молнии.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ненадлежащего оказания туристических услуг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Красноярском крае во время похода один из участников получил травмы от удара молнии. Организаторы не отменили маршрут, несмотря на непогоду, а сопровождающий группу отсутствовал в реестре инструкторов-проводников.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске мужчина выстрелил в ногу прохожему во время конфликта.