В донской рыбе нашли радиоактивный стронций-90

В мышцах атерины, выловленной в Азовском море, специалисты Южного филиала ВНИРО обнаружили стронций‑90. При этом концентрация радиоактивного изотопа остаётся в пределах допустимых норм.
В рамках исследования учёные проверили пять видов рыб. Стронций‑90 выявили только у атерины; в остальных видах превышений по опасным веществам не зафиксировано. Помимо стронция‑90, в атерине обнаружены ртуть, мышьяк и кадмий — их содержание также не выходит за нормативные значения.
По оценке специалистов, риск для здоровья человека возможен лишь при чрезмерном употреблении этой рыбы. Наличие стронция‑90 учёные связывают с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС: изотоп способен сохраняться в экосистеме десятилетиями. Текущие показатели в Азовском море эксперты считают безопасными.