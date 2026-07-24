В донской рыбе нашли радиоактивный стронций-90

В рамках исследования учёные проверили пять видов рыб. Стронций‑90 выявили только у атерины; в остальных видах превышений по опасным веществам не зафиксировано. Помимо стронция‑90, в атерине обнаружены ртуть, мышьяк и кадмий — их содержание также не выходит за нормативные значения.