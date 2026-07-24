Экологический фестиваль «Вода России» прошел в Пермском крае

Краснокамск принял региональный экологический фестиваль «Вода России». Мероприятие было организовано по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
Фестиваль прошел на берегу реки Камы. На городском пляже Краснокамска собрались несколько сотен неравнодушных жителей региона.
Для поддержания игрового азарта и здорового духа соперничества участников поделили на 20 команд. Они должны были собрать как можно больше мусора или найти интересный предмет.
Основным «уловом» стали пластиковые бутылки, упаковки от продуктов питания и алюминиевые банки. Все отходы собирались в брендированные мешки для дальнейшей сортировки и утилизации.
В завершение фестиваля были подведены итоги экологической акции. Общими усилиями участники собрали 2 т мусора. За наиболее высокие результаты команды были отмечены в нескольких номинациях: «Наибольшая масса собранных отходов», «Наибольшее количество раздельно собранного мусора» и «Самая необычная находка».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.