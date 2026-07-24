В Перми на фестивале «Причал» отменили шоу кранов

Шоу с перемещением подъёмных кранов на фестивале «Причал» отменили, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на организаторов.
Как рассказала руководитель проекта Галина Грибанова, шоу с «танцем кранов “пришлось снять с программы из-за погоды.
Затяжные ливни размыли грунт под рельсами, а сами краны подключены к высокому напряжению. Запускать их при сильном ветре и дожде — опасно. Восстановить основание за оставшееся до шоу время техническая команда не успевает.
«Мы приняли решение не перемещать краны, исходя из максимальной безопасности для людей — зрителей и крановщиц», — отметили организаторы.
Тем не менее площадку не оставят пустой. Краны останутся на месте как часть декораций. По задумке, их монументальность создаст индустриальную атмосферу и станет фоном для музыки, огня и света.
Поробнее про фестиваль и программу — в материале сайта perm.aif.ru.