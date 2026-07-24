Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми на фестивале «Причал» отменили шоу кранов

Организаторы пояснили, что оно может быть опасным для зрителей.

Шоу с перемещением подъёмных кранов на фестивале «Причал» отменили, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на организаторов.

Как рассказала руководитель проекта Галина Грибанова, шоу с «танцем кранов “пришлось снять с программы из-за погоды.

Затяжные ливни размыли грунт под рельсами, а сами краны подключены к высокому напряжению. Запускать их при сильном ветре и дожде — опасно. Восстановить основание за оставшееся до шоу время техническая команда не успевает.

«Мы приняли решение не перемещать краны, исходя из максимальной безопасности для людей — зрителей и крановщиц», — отметили организаторы.

Тем не менее площадку не оставят пустой. Краны останутся на месте как часть декораций. По задумке, их монументальность создаст индустриальную атмосферу и станет фоном для музыки, огня и света.

Поробнее про фестиваль и программу — в материале сайта perm.aif.ru.