В библиотеке нового кампуса БФУ в Калининграде начали устанавливать стеклянный купол

«Уверен, библиотека станет сердцем университетского города Её фонд насчитывает 330 тысяч бумажных томов. Большая часть изданий будет в открытом доступе — их можно будет выбрать в четырёх тематических башнях. В библиотеке также будут два читальных зала с раритетными изданиями на русском и иностранных языках, цифровые сервисы и общественные пространства», — рассказал ректор БФУ имени Канта Максим Демин.