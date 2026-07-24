В библиотеке нового кампуса БФУ в Калининграде начали устанавливать стеклянный купол

В библиотеке нового кампуса БФУ имени Канта в Калининграде начали устанавливать стеклянный купол. Об этом сообщили на сайте правительства России.
Начали монтаж светопрозрачного купола площадью более 1,4 тысячи квадратных метров на одном из корпусов. Такое инженерное решение обеспечит атриум естественным освещением и станет одной из архитектурных особенностей учебного комплекса", — рассказал Хуснуллин.
Подрядчик смонтировал около 38% металлического каркаса. Полностью завершить установку купола планируют осенью.
Конструкция будет состоять из 536 стеклопакетов, установленных на каркас весом около 240 тонн. Специалисты оборудуют тепло- и гидроизоляцию, выполнят герметизацию стыков, а металлические элементы покроют огнезащитным покрытием.
«Уверен, библиотека станет сердцем университетского города Её фонд насчитывает 330 тысяч бумажных томов. Большая часть изданий будет в открытом доступе — их можно будет выбрать в четырёх тематических башнях. В библиотеке также будут два читальных зала с раритетными изданиями на русском и иностранных языках, цифровые сервисы и общественные пространства», — рассказал ректор БФУ имени Канта Максим Демин.
В библиотеке обустроят цилиндрические башни с книжными полками и расставят столы для занятий. Помимо студентов и сотрудников университета библиотеку также смогут посещать жители и гости Калининграда. Там планируют проводить экскурсии и научно-популярные лекции.
Генеральным подрядчиком нового кампуса БФУ является ООО «Монотек Строй». Московская компания выполняет работы за 27,3 миллиарда рублей. Официально срок исполнения контракта перенесли на апрель 2027 года. Однако в университете говорят, что сдадут кампус до конца 2026-го. В мае его готовность оценивали в 85%.