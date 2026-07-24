В Березниках будут судить наркокурьера, у которой изъяли почти 5 кг наркотиков

Как установило следствие, 32-летняя жительница Березников вступила в состав преступной группы, сбывающей наркотики, где выполняла роль курьера. Забрав по указанию куратора из тайника оптовую партию наркотика, она расфасовала его и приготовила к сбыту. Однако при попытке оборудования закладок на территории Березников ее задержали полицейские. Всего из незаконного оборота было изъято более 4,7 кг наркотических средств различного вида.