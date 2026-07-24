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Сотрудников волгоградского СК отметили наградами

Профессиональный праздник представителей этой профессии ежегодно отмечается 25 июля.

Расширенное заседание СУ СК по Волгоградской области, приуроченное ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации состоялось в последний день рабочей недели. Профессиональный праздник представителей этой профессии ежегодно отмечается 25 июля.

В торжественном событии приняли участие руководитель ведомства Василий Семёнов, представители власти, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

«Результаты работы регионального Следственного управления СК России за отчетный период подтверждают высокий профессиональный уровень его сотрудников и их ответственное отношение к службе», — подчеркнул глава региона Андрей Бочаров, вручивший награды лучшим специалистам.

Ранее расширенное заседание коллегии регионального ГУ МВД прошло в Волгограде при участии замминистра Александра Кравченко.