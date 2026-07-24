Баскетбольный клуб «Енисей» подписал американского разыгрывающего

Ростер красноярского «Енисея» пополнил 35-летний американский защитник Чарльз Кэллисон. В предстоящем сезоне он будет играть на позиции разыгрывающего, сообщает «7 канал Красноярск».
Кэллисон — ветеран европейского баскетбола, последние годы выступал за немецкий «Синтайникс МБЦ», где был капитаном. В его активе победы в Кубке Дании (2019) и Кубке Германии (2025), он также является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории своего бывшего клуба.
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич назвал Кэллисона настоящим лидером — опытным, рациональным и психологически устойчивым.
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