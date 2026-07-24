Баскетбольный клуб «Енисей» подписал американского разыгрывающего

Кэллисон — ветеран европейского баскетбола, последние годы выступал за немецкий «Синтайникс МБЦ», где был капитаном. В его активе победы в Кубке Дании (2019) и Кубке Германии (2025), он также является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории своего бывшего клуба.