Молочку с плесенью обнаружили в нижегородских школах и больницах

С начала года специалисты отобрали 28 проб молочной продукции в 14 социально значимых учреждениях региона — в том числе в школах и больницах. Результаты проверки показали, что в 12 пробах (почти в половине образцов) выявлены нарушения: зафиксировано несоответствие по жирно‑кислотному составу, обнаружены дрожжи и плесень, а также признаки фальсификации — использование жиров растительного происхождения.