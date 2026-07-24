Молочку с плесенью обнаружили в нижегородских школах и больницах

В Нижегородской области выявили фальсифицированную молочную продукцию в социальных учреждениях. Об этом сообщили в пресс‑службе управления Россельхознадзора по Нижегоросдкой области.
С начала года специалисты отобрали 28 проб молочной продукции в 14 социально значимых учреждениях региона — в том числе в школах и больницах. Результаты проверки показали, что в 12 пробах (почти в половине образцов) выявлены нарушения: зафиксировано несоответствие по жирно‑кислотному составу, обнаружены дрожжи и плесень, а также признаки фальсификации — использование жиров растительного происхождения.
Среди продукции с нарушениями — творог, сливочное масло, ряженка, сыр и питьевое пастеризованное молоко. Товары были произведены как на предприятиях Нижегородской области, так и в других регионах.
Материалы о выявленных нарушениях направлены в прокуратуру, Роспотребнадзор и ФНС, а также в сами социальные учреждения. Производителям вынесены предостережения, у них отзывают декларации о соответствии.
Ранее 69 кг небезопасной «молочки» изъяли в Нижегородской области.