Лидер нижегородских эсеров опровергла доход в 48,6 млн рублей

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании Нижегородской области, лидер реготделения партии Татьяна Гриневич опровергла информацию о своем доходе в 48,6 млн руб. Ранее такие данные обнародовал Центризбирком. На своей странице в VK 24 июля госпожа Гриневич рассказала, что юристы уже занимаются исправлением этой технической ошибки в Центральной избирательной комиссии.