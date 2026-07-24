Власти Калининграда рассказали, на каком основании снова начали ремонтировать Красную

Если подрядчик не устраняет обнаруженные недостатки в срок, установленный заказчиком, подчеркнул Игорь Шлыков, инициируется претензионная процедура, предусмотренная законом и условиями муниципального контракта. Заказчик направляет официальную претензию и начисляет неустойку (штраф). В случае отсутствия реакции со стороны подрядчика заказчик вправе обратиться в суд с требованием о принудительном исполнении гарантийных обязательств.