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Власти Калининграда рассказали, на каком основании снова начали ремонтировать Красную

Если подрядчик не устранит дефекты в срок, ему грозит штраф.

Источник: Клопс.ru

Новый ремонт на Красной производится по гарантии, рассказали власти Калининграда. Об этом горадминистрация сообщила в ответ на официальный запрос «Клопс».

«В настоящее время на указанном участке выполнены работы по устранению просадки асфальтобетонного покрытия вокруг люков подрядной организацией ООО “Мосинжиниринг” в рамках гарантийных обязательств», — говорится в документе за подписью первого замглавы администрации города Игоря Шлыкова.

Если подрядчик не устраняет обнаруженные недостатки в срок, установленный заказчиком, подчеркнул Игорь Шлыков, инициируется претензионная процедура, предусмотренная законом и условиями муниципального контракта. Заказчик направляет официальную претензию и начисляет неустойку (штраф). В случае отсутствия реакции со стороны подрядчика заказчик вправе обратиться в суд с требованием о принудительном исполнении гарантийных обязательств.

В Калининграде на Красной в районе перекрёстка с улицей Щорса начались дорожные работы.

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