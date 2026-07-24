Меры поддержки молодых исследователей обсудили на площадке Нижегородского Дома ученых

«Общаясь с представителями академического и научного сообщества, часто слышу ключевые запросы на то, чтобы придать площадке официальный статус центра трансфера технологий. Для нас важно создать бесшовную среду, где молодой ученый может не только провести фундаментальное исследование, но и найти индустриального партнера для его коммерциализации прямо здесь, в Нижегородской области», — отметил региональный министр науки и высшего образования Виктор Анисимов.