Меры поддержки молодых исследователей обсудили на площадке Нижегородского Дома ученых

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков с официальным визитом побывал в Нижегородском Доме ученых. Об этом сообщили в региональном министерстве науки и высшего образования.
В мероприятии также приняли участие заместитель председателя областного правительства Екатерина Солнцева, министр науки и высшего образования региона Виктор Анисимов, и.о. директора Нижегородского Дома ученых Алексей Ильин.
Дом ученых сегодня выступает площадкой диалога науки и власти. Участники встречи обсудили интеграцию научных разработок в региональную промышленность, меры поддержки молодых исследователей, а также осмотрели, как идет обновление учебных аудиторий, где реализуются образовательные программы.
«Общаясь с представителями академического и научного сообщества, часто слышу ключевые запросы на то, чтобы придать площадке официальный статус центра трансфера технологий. Для нас важно создать бесшовную среду, где молодой ученый может не только провести фундаментальное исследование, но и найти индустриального партнера для его коммерциализации прямо здесь, в Нижегородской области», — отметил региональный министр науки и высшего образования Виктор Анисимов.
Напомним, более 50 проектов нижегородских ученых получили грантовую поддержку Российского научного фонда.