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Трассы из Ростовской области в Крым планируют накрыть сетями от дронов

Антидроновые сети «Дарвин» собираются установить на трассах из Ростова в Крым.

Источник: Комсомольская правда

На трассах, соединяющих Ростовскую область и Крым, планируют установить антидроновые сети «Дарвин». Об этом сообщает компания «Системы механической защиты» (СМЗ), передает агентство ТАСС.

— Не менее важно предотвратить атаки БПЛА по маршрутам Джанкой — Ростов-на-Дону и Керчь — Ростов-на-Дону, которые составляют 640 км и 530 км соответственно, — цитируют журналисты комментарий компании-производителя.

Решение об укрытии трасс антидроновыми сетями приняли на федеральном уровне в мае. Сейчас, по данным информационного агентства, ведутся подготовительные работы.

Сети против дронов собираются установить в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской, Брянской, Белгородской и Курской областях. Сообщается, что сети «Дарвин» защищают от FPV-дронов и БПЛА самолетного типа, снижая силу удара и вероятность детонации взрывного устройства.

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