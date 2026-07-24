в Волгограде ветеран войны отмечает свое 102-летие

Закалке людей того поколения, которые вынесли все тяготы, но при этом не разучились любить жизнь, можно лишь позавидовать. Из разрушенного Сталинграда юношу отправили в совхоз трактористом. Ветеран Великой Отечественной вспоминает, что работать на машинах с неудобными железными сидениями было крайне непросто, однако добавляет с улыбкой на лице: «Молодость все переносит».