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Ливни, грозы и ветер до 20 м/с ожидаются в Красноярском крае на выходных

Во время непогоды не стоит укрываться у заборов, рекламных щитов и деревьев.

МЧС предупреждает жителей Красноярского края об ухудшении погоды. С 25 по 27 июля в центральных и южных районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду и более.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах: на мокрой поверхности тормозной путь увеличивается. Во время непогоды не стоит укрываться у заборов, рекламных щитов и деревьев — лучше переждать стихию в помещении.

В Красноярске 25 июля днём ожидается +24°C, облачно, дождь, утром возможны грозы. Ветер — 3−6 м/с. Вечером — пасмурно, небольшой дождь, температура — до +20°C.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае водителей попросили заправляться без паники и запасов.

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