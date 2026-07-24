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Человеческий череп нашли под зданием школы на Ямале

В Новом Уренгое под свайным полем школы, построенной в 1989 году, рабочие обнаружили человеческий череп.

В Новом Уренгое под свайным полем школы, построенной в 1989 году, рабочие обнаружили человеческий череп. Находку изъяли и отправили на экспертизу, сообщает Ямал 1 со ссылкой на окружной Следком.

Специалистам предстоит установить пол, возраст и возможную причину смерти человека. Следственный комитет начал доследственную проверку, правоохранители отрабатывают версии и ищут тех, кто может располагать информацией о произошедшем.

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