Лунный календарь стрижек на август 2026: когда идти к парикмахеру

Август 2026 года станет месяцем смелых экспериментов для тех, кто планирует обновить свой имидж. Астрологические аспекты, такие как положение Солнца и Юпитера в знаке Льва, обещают благоприятные условия для создания ярких и запоминающихся образов. Однако не все дни этого месяца одинаково подходят для посещения парикмахерской. Астролог и таролог Борис Зак в интервью 360.ru назвал лучшие и худшие даты для стрижки и других косметических процедур.