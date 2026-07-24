Лунный календарь стрижек на август 2026: когда идти к парикмахеру

Август 2026 года станет месяцем смелых экспериментов для тех, кто планирует обновить свой имидж. Астрологические аспекты, такие как положение Солнца и Юпитера в знаке Льва, обещают благоприятные условия для создания ярких и запоминающихся образов. Однако не все дни этого месяца одинаково подходят для посещения парикмахерской. Астролог и таролог Борис Зак в интервью 360.ru назвал лучшие и худшие даты для стрижки и других косметических процедур.
Лунные фазы августа 2026 года.
В августе Луна дважды перейдёт в фазу убывания:
1−11 августа — убывающая Луна.
12 августа — новолуние.
13−28 августа — полнолуние.
29−31 августа — убывающая Луна.
Некоторые люди верят, что стрижка на растущую Луну способствует быстрому росту волос, а на убывающую — их замедлению, что позволяет дольше сохранять форму стрижки и свежесть корней.
Общая характеристика августа для смены имиджа.
Август не предлагает много благоприятных дней для стрижек, но у тех, кто хочет изменить свой образ, есть несколько удачных периодов. Борис Зак отмечает, что благодаря Юпитеру в знаке Льва, удача будет сопутствовать тем, кто не боится экспериментировать с внешностью. Особенно важно выделяться и быть заметным, чтобы привлечь успех.
Благоприятные дни для стрижек.
5 августа — 22-е лунные сутки, Луна в Тельце.
Этот день благоприятен для стрижки, так как она положительно скажется на здоровье. Однако Телец предпочитает классические решения, поэтому Зак советует ограничиться подравниванием длины или освежением стрижки. Также это удачное время для окрашивания в натуральные оттенки.
13 августа — вторые лунные сутки, Луна во Льве.
Этот день считается одним из лучших для кардинального обновления образа. Можно экспериментировать с цветом волос, выбирая яркие и смелые оттенки. Стрижка в этот день привлечет удачу в важных делах и поможет выделиться.
16 августа — пятые лунные сутки, Луна в Весах.
Стрижка в этот день положительно скажется на настроении и поможет наладить отношения с окружающими. Можно как подровнять длину, так и сделать более короткую стрижку, например, каре. Однако с цветом лучше ограничиться естественными оттенками.
23−25 августа — 11−13-е лунные сутки, Луна в Козероге.
Этот период благоприятен для стрижки, которая повысит привлекательность в глазах противоположного пола и улучшит профессиональные перспективы. Волосы после стрижки станут гуще и здоровее.
26 августа — 14-е лунные сутки, Луна в Водолее.
Ещё один удачный день для экспериментов с внешностью. Стрижка в этот период может стать началом нового имиджа, особенно если вы посетите мастера, который использует современные технологии. Также можно добавить в образ современные акценты.
Неблагоприятные дни для стрижек.
2 августа — 19-е лунные сутки, Луна в Рыбах.
Стрижка в этот день может негативно сказаться на здоровье, повысив риск появления перхоти и секущихся кончиков. Лучше перенести визит к парикмахеру на другой день.
9 августа — 26-е лунные сутки, Луна в Раке.
Этот день не подходит для стрижки из-за эмоциональной нестабильности. Стрижка может разочаровать и даже вызвать депрессию.
21 и 22 августа — 10−11-е лунные сутки, Луна в Стрельце.
Смена имиджа в эти дни может негативно сказаться на самочувствии. Волосы, постриженные в этот период, станут непослушными и начнут быстро терять форму.
31 августа — 19-е лунные сутки, Луна в Овне.
Последний день августа не подходит для стрижки из-за риска проблем со здоровьем. Также повышается вероятность получить травму или ожог во время процедуры.