Слет молодых литераторов впервые состоится в Нижнем Новгороде

XII Всероссийский Слет молодых литераторов (12+) впервые пройдет в Нижнем Новгороде с 7 по 9 августа. В мастерских известных российских писателей, наравне с прошедшими отбор молодыми авторами, смогут принять участие все желающие. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Основными площадками cлета станут Нижегородская областная универсальная научная библиотека имени В. И. Ленина и Школа креативных индустрий на улице Варварской. На этих площадках запланировано проведение семинаров для молодых авторов, лекций и мастерских известных российских писателей, музыкантов и критиков, отборочных туров, концертов и других мероприятий.
Для участия в Слете эксперты отобрали 100 молодых авторов от 18 до 37 лет не только из Нижегородской области, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Брянска, Томска, Йошкар-Олы, Новороссийска, Орла, Рязани, Ярославля, Таганрога, Калуги, Омска, Каменск-Уральского, Екатеринбурга, Тюмени, Ульяновска и других регионов.
Программа, открытая для всех желающих без ограничений по возрасту, станет новшеством этого года. Для этого до 1 августа включительно нужно пройти регистрацию. Количество мест ограничено.
«В этом году слет будет организован в новом формате, чтобы как можно больше нижегородцев смогли посетить образовательную программу наших экспертов и познакомиться с творчеством молодых авторов из разных регионов. Для участников это возможность узнать литературные традиции Нижнего Новгорода, который является одним из культурных центров нашей страны. Надеемся, что знакомство с нашим городом вдохновит участников на создание новых произведений», — рассказала автор и организатор проекта, директор Нижегородского регионального отделения Союза писателей России Надежда Шевелилова.
Одним из первых мероприятий в программе Слета молодых литераторов станет установочная лекция «Нижегородские литературные традиции» (12+). 7 августа в 16:40 ее прочтет Надежда Шевелилова в Белом зале Нижегородской областной библиотеки на улице Варварской, 3.
В этот же день, в 17:00, в областной библиотеке имени В. И. Ленина состоятся мастерские экспертов. Писатель, редактор отдела прозы журнала «Наш современник» Дмитрий Лагутин в Балакиревском зале проведет мастерскую «Между Сциллой вторичности и Харибдой нарочитости» (12+); нижегородский поэт, прозаик и музыкант Дмитрий Терентьев в Горьковском зале — мастерскую «Авторский миф в поэзии: универсальное и локальное» (12+); а лауреат международных фестивалей авторской песни Александр Молчин в Школе креативных индустрий (улица Варварская, 3в) — мастерскую «Секреты попадания вашего творчества в сердце слушателя» (12+).
Мастерские будут проходить и 8 августа с 09:00. В это время в Балакиревском зале основатель и главный редактор портала «Печорин.нет» Алексей Небыков расскажет об основах продвижения автора (12+); в Горьковском зале поэт, публицист, автор и ведущая литературно-патриотического проекта «Слово Донбасса» Елизавета Хапланова проведет встречу «Трещина мира проходит через сердце поэта…» (12+), а на площадке Школы креативных индустрий постоянный эксперт Слета молодых литераторов, нижегородский поэт Вячеслав Карташов расскажет о том, как выгодно преподать свое творчество (12+).
Уже в 09:50 мастерские продолжат другие спикеры. В Балакиревском зале историк культуры, литературный критик Валерия Белоногова проведет встречу «Критик как “идеальный читатель” (12+); параллельно в Горьковском зале главный редактор литературно-художественного журнала “Нижний Новгород” Олег Рябов проведет мастерскую “Литература как базовый вид искусства” (12+), а в Школе креативных индустрий запланирована встреча с певицей, поэтом, композитором, артисткой Московского театра музыки и поэзии Еленой Фроловой “Как это спеть и зачем” (12+).
Продолжатся встречи с экспертами в формате мастерских в 15:30. В Балакиревском зале главный редактор издательства «Молодая гвардия» Мария Залесская проведет мастерскую «Музыка для всех: уникальный опыт республики Саха (Якутия) и его перенос на сферу литературы» (12+); в Горьковском зале руководитель авторской школы-студии «Светлояр русской словесности» Марина Кулакова проведет встречу «От стихосложения к искусству слова. Что такое лирический парадокс?» (12+), а в Школе креативных индустрий своим опытом поделится поэт, прозаик, музыкант Никита Дорофеев на встрече «Воин, Ловкач, Мудрец — тернистый путь конкурсанта…» (12+).
В 20:00 на площадке Центра культуры «Рекорд» этот день завершится награждением победителей слета и гала-концертом (12+). Вход по регистрации, количество мест ограничено.
Победители Слета молодых литераторов получат премии на реализацию своих творческих проектов: издание книг, запись песен, приобретение необходимого оборудования.
9 августа в 09:00 в Белом зале Нижегородской областной библиотеки имени В. И. Ленина состоится презентация книг участников слета (12+). Также запланированы лекции приглашенных поэтов — членов Нижегородского регионального отделения Союза писателей России. В 10:00 Людмила Калинина расскажет о нижегородских писателях — участниках Великой Отечественной войны, локальных военных конфликтов, СВО (12+), а в 11:40 Владимир Безденежных на встрече «Нижний — Горький — Нижний: поэты о Нижнем Новгороде» — о том, как отразился Нижний Новгород в творчестве известных поэтов (12+). В 11:40 состоится музыкально-литературный концерт певицы, поэта, композитора, артистки Московского театра музыки и поэзии Елены Фроловой (12+).
Ознакомиться с полной программой Слета молодых литераторов можно в официальном сообществе.
Ранее сообщалось, что в Литературном музее Горького начали благоустройство исторического двора.
Справка.
Организаторы проекта — Нижегородское региональное отделение Союза писателей России и Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В. И. Ленина.
Слет молодых литераторов проходит в Нижегородской области с 2014 года. Главная цель проекта — раскрыть литературный потенциал современного молодого поколения, привлечь его внимание к творчеству великого русского поэта Александра Пушкина. Деятельность экспертной группы охватывает такие творческие направления, как «Поэзия», «Проза», «Литературная критика» и «Авторская песня».