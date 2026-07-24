Слет молодых литераторов впервые состоится в Нижнем Новгороде

«В этом году слет будет организован в новом формате, чтобы как можно больше нижегородцев смогли посетить образовательную программу наших экспертов и познакомиться с творчеством молодых авторов из разных регионов. Для участников это возможность узнать литературные традиции Нижнего Новгорода, который является одним из культурных центров нашей страны. Надеемся, что знакомство с нашим городом вдохновит участников на создание новых произведений», — рассказала автор и организатор проекта, директор Нижегородского регионального отделения Союза писателей России Надежда Шевелилова.