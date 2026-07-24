На Дону температуры от +11 до +37 прогнозируют синоптики

По области температурный разброс будет особенно заметным: ночью — от +17 до +22 °C (на севере — до +11 °C), днём — от +21 до +26 °C, на юге — до +32 °C, а в юго‑восточных районах — до +36-+37 °C. В отдельных местах не исключены ливни и град.