На Дону температуры от +11 до +37 прогнозируют синоптики

В Ростовской области в конце недели и на выходных ожидается крайне неустойчивая погода: от резкого похолодания до сильной жары, плюс ливни, град и порывистый ветер. Данные предоставили в Ростовском гидрометцентре.
Уже до конца суток 24 июля в отдельных районах региона возможны сильные дожди, грозы, град и ветер с порывами до 25 м/с — практически штормовые значения.
В Ростове‑на‑Дону в субботу, 25 июля, будет переменная облачность, не исключены кратковременный дождь и гроза. Ветер северо‑западного и северного направления (с переходом на северо‑восточный) разгонится до 7−12 м/с, а во время грозы возможны порывы 15−18 м/с. Ночью температура составит +18-+20 °C, днём — +23-+25 °C.
В воскресенье, 26 июля, погода останется неустойчивой: переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, а ночью — временами сильный дождь. Ветер сменит направление: восточный и юго‑восточный (с переходом на юго‑западный), скорость — 7−12 м/с, при грозе — до 15−19 м/с. Температурный фон: ночью +18-+20 °C (местами до +14 °C), днём +22-+24 °C.
По области температурный разброс будет особенно заметным: ночью — от +17 до +22 °C (на севере — до +11 °C), днём — от +21 до +26 °C, на юге — до +32 °C, а в юго‑восточных районах — до +36-+37 °C. В отдельных местах не исключены ливни и град.