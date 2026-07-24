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Прокуратура начала проверку после гибели рабочего, сорвавшегося с высоты в парке Багратионовска

52-летний мужчина скончался до приезда скорой.

Источник: Клопс.ru

В Багратионовске прокуратура начала проверку после гибели 52-летнего рабочего, упавшего с высоты при обрезке деревьев в городском парке. Об этом региональное ведомство пишет в своём канале на платформе Макс в пятницу, 24 июля.

По предварительным данным, трагедия произошла накануне около 10:30 на улице Фатыха Карима. Мужчина погиб на месте. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Прокуратура проверит, соблюдались ли требования закона при организации работ.

Мужчина сорвался с высоты около восьми метров. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть. На месте работали правоохранители.