Прокуратура начала проверку после гибели рабочего, сорвавшегося с высоты в парке Багратионовска

В Багратионовске прокуратура начала проверку после гибели 52-летнего рабочего, упавшего с высоты при обрезке деревьев в городском парке. Об этом региональное ведомство пишет в своём канале на платформе Макс в пятницу, 24 июля.
По предварительным данным, трагедия произошла накануне около 10:30 на улице Фатыха Карима. Мужчина погиб на месте. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Прокуратура проверит, соблюдались ли требования закона при организации работ.
Мужчина сорвался с высоты около восьми метров. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть. На месте работали правоохранители.