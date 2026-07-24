Диджей-сеты, живая музыка и танцы на закате: в Зеленоградске устроят летнюю вечеринку на крыше

В субботу, 1 августа, на крыше отеля Royal Lions в Зеленоградске пройдёт летняя вечеринка от команды Secret Music. Гостей ждёт вечер с живым звуком, электронными сетами и потрясающим видом на закатное солнце, утопающее в Балтийском море.
Организаторы обещают фирменное звучание проекта и расширенный формат с участием музыкантов разных направлений. В лайнапе — KORT, MUZZA (LIVE), SECRETMUSIC (LIVE), XANDL из Санкт-Петербурга и RAMON.
Атмосферу вечера дополнят живые выступления: AVVE PROJECT со струнными, Michael Congero с перкуссией и Cheslove на трубе.
Для гостей действует дресс-код — WHITE & RED: устроители предлагают поддержать атмосферу вечеринки светлыми и красными образами.
Вечеринка начнётся в 17:00. Вход — 18+.
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