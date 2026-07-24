В Нижнем Новгороде зафиксировали 12 нарушений на станции аэрации

Росприроднадзор провел повторную проверку нижегородской станции аэрации — крупнейшего очистного комплекса региона. Инспекторы выявили, что не все нарушения, предписанные к устранению еще в прошлом году, исправлены. В пробах сточной воды зафиксированы превышения по марганцу, меди и нефтепродуктам, а выбросы сероводорода в воздух превысили норму в 9,5 раза. В управляющей компании с выводами ведомства не согласны и оспаривают часть претензий в суде, сообщает Pravda-nn.ru.
В августе и октябре 2025 года Росприроднадзор проверил станцию аэрации и выявил множество нарушений. Управляющее предприятие привлекли к административной ответственности и выдали предписания. Однако на днях инспекторы вернулись и установили, что 12 нарушений так и не устранены.
По данным ведомства, очистные сооружения продолжают работать неэффективно. Отборы проб сточной воды показали превышение нормативов по марганцу, меди, нефтепродуктам и АСПАВ.
Стоки, как заявили в Росприроднадзоре, продолжают негативно влиять на Волгу. По одному из источников зафиксировано превышение по сероводороду в 9,5 раза — буквально на днях нижегородцы жаловались на едкий запах и смог в Кстовском районе, Верхних Печерах и Кузнечихе.
Кроме того, инспекторы отметили отсутствие нормативов предельно допустимых выбросов по ряду веществ, нарушение правил накопления мусора и размещение отходов 4-го класса опасности без лицензии. Также компания, по данным ведомства, не внесла плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год — сейчас эти средства взыскиваются через суд.
Представители предприятия с выводами проверки не согласны. В компании сообщили, что пять нарушений уже устранены, а по четырем эпизодам, включая плату за НВОС, предприятие отстаивает позицию в суде. Там отметили, что ранее судебные инстанции не раз вставали на сторону компании, признавая зачет средств, потраченных на природоохранные мероприятия. За 2024 год в счет платы было зачтено 13 миллионов рублей.
Найденные в стоках вещества, по мнению оператора, не говорят о плохой работе станции: опасные стоки в городскую канализацию сбрасывают промышленные предприятия. В этом году им уже начислено более 300 миллионов рублей за нарушение нормативов. Что касается превышений сбросов в Волгу, в компании пояснили, что на период реконструкции согласовали с Росприроднадзором временно разрешенные сбросы по семи технологическим показателям. С предыдущей проверки проблемные показатели сократились с 13 до 4.
В компании также заявили, что очистные сооружения не являются загрязнителями — они снижают негативное воздействие стоков от абонентов и промышленных предприятий. Отходы, возникающие на стройплощадке, — следствие масштабной реконструкции, подрядчик пообещал устранить нарушения по их накоплению. Вопрос о размещении отходов 4-го класса опасности компания оспаривает в суде. По завершении модернизации порядок их размещения будет изменен.
Второй этап реконструкции станции сейчас вступил в активную фазу. Работы должны завершиться к 2030 году.
Напомним, контролирующие органы уже не раз выдавали предостережения за нарушения в работе станции, а местные жители жаловались на резкий неприятный запах.