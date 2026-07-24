В Нижнем Новгороде зафиксировали 12 нарушений на станции аэрации

Найденные в стоках вещества, по мнению оператора, не говорят о плохой работе станции: опасные стоки в городскую канализацию сбрасывают промышленные предприятия. В этом году им уже начислено более 300 миллионов рублей за нарушение нормативов. Что касается превышений сбросов в Волгу, в компании пояснили, что на период реконструкции согласовали с Росприроднадзором временно разрешенные сбросы по семи технологическим показателям. С предыдущей проверки проблемные показатели сократились с 13 до 4.