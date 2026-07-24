Улицу Аральскую в Калининграде закроют для ремонта

В Калининграде со 2 по 25 августа будет закрыто движение транспорта на ул. Аральской. Ограничения введут на участке от ул. Старшего сержанта Карташева до ул. Лужской. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.
Отмечается, что ограничение вводится для обеспечения безопасности при прокладке инженерных коммуникаций.
Дорожные знаки появятся на дороге заблаговременно.
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