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Улицу Аральскую в Калининграде закроют для ремонта

Запланированы работы по прокладке сетей.

В Калининграде со 2 по 25 августа будет закрыто движение транспорта на ул. Аральской. Ограничения введут на участке от ул. Старшего сержанта Карташева до ул. Лужской. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что ограничение вводится для обеспечения безопасности при прокладке инженерных коммуникаций.

Дорожные знаки появятся на дороге заблаговременно.

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